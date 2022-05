MVP Serie A: da Maignan a Immobile, i migliori del campionato

La Lega ha ufficializzato i nomi degli MVP della Serie A: ecco i migliori giocatori del campionato ruolo per ruolo

Come ogni stagione, ecco puntuali gli MVP della Serie A 2021/22 scelti dalla Lega.

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

MIGLIOR UNDER 23: Victor Osimhen (Napoli)

MIGLIOR PORTIERE: Mike Maignan (Milan)

MIGLIOR DIFENSORE: Gleison Bremer (Torino)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Marcelo Brozovic (Inter)

MIGLIOR ATTACCANTE: Ciro Immobile (Lazio)

Alla elezione si aggiunge il commento dell’AD De Siervo, ecco le sue parole al sito ufficiale della Lega Serie A:

LE PAROLE – «Sta per giungere al termine una stagione equilibrata ed incerta come non si vedeva da anni, con tutti i verdetti in bilico fino all’ultima giornata. Il merito di tutto questo è soprattutto degli splendidi interpreti che in campo hanno offerto uno spettacolo ricco di partite entusiasmanti e di giocate individuali spettacolari. Ringraziamo in particolare questi cinque campioni che si sono distinti nei rispettivi ruoli per qualità tecniche, personalità e impegno, e tutti i Club, i tecnici e gli atleti che hanno emozionato i milioni di tifosi che seguono con passione le nostre competizioni da ogni parte del mondo».