Roberto Muzzi, eroe della promozione del Torino nel 2006, ha parlato a Tuttosport rispondendo così a una domanda su Belotti:

«Il Gallo è una delle poche bandiere rimaste, ormai è parte integrante del mondo Toro: deve restare in granata, per me non ci sono discussioni».