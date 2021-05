Musso: «Milan? Vi svelo le prospettive per il futuro»

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli

STADIO MARADONA – «Per noi argentini è speciale giocare qua, sappiamo quanto qui amino Maradona e giocare in uno stadio che porta il suo nome è un onore».

MIGLIORI PORTIERI IN ITALIA – «L’ho detto tante volte e penso che Donnarumma sia molto forte, però poi ci sono tanti portieri molto bravi in Serie A e quindi è un giudizio che lascio ad altri».

MERCATO – «Da un po’ sento queste chiacchiere ma per me la cosa che conta ora è giocare ogni partita al massimo. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni».