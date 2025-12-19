Mussa e i rumors su Fullkrug: l’attaccante non convince. Le sue parole sull’obiettivo del mercato rossonero

Mussa parla così di Fullkrug, obiettivo di mercato del Milan. Ecco, di seguito, le parole sull’attaccante tedesco

Il dibattito sul nuovo numero nove per il Milan continua a infiammare l’ambiente rossonero. Intervenendo a TMW Radio, il tecnico Giovanni Mussa ha offerto una prospettiva critica sull’ipotesi Niclas Fullkrug, analizzando come il giocatore si incastrerebbe nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Secondo Mussa, il Milan attuale è una squadra “speculativa”, capace di esaltarsi maggiormente negli scontri diretti contro le grandi potenze piuttosto che contro le piccole, proprio grazie a un’impostazione tattica che predilige la gestione e il contropiede, marchi di fabbrica della filosofia allegriana.

In questo contesto, l’inserimento di un “ariete” d’area di rigore rappresenterebbe una variante utile, ma con diverse riserve. Mussa ha sottolineato come Fullkrug, pur avendo le caratteristiche fisiche che oggi mancano nella rosa del Milan, difficilmente riuscirebbe a scalzare i titolari inamovibili di Allegri. Il ruolo del tedesco sarebbe dunque quello di un’alternativa di lusso, un pezzo da inserire a gara in corso o in situazioni specifiche per scardinare difese chiuse, senza però alterare l’ossatura principale del gruppo.

Mussa, L’incognita infortuni preoccupa Milanello

Il punto critico sollevato da Mussa riguarda però l’affidabilità fisica del centravanti del Borussia Dortmund. Con circa quaranta partite saltate nelle ultime due stagioni, l’integrità del giocatore rappresenta un rischio elevato. Per una squadra come quella di Allegri, che fa della solidità e della disponibilità del gruppo un pilastro fondamentale, puntare su un elemento spesso fermo ai box potrebbe rivelarsi controproducente. Quando il tecnico ha bisogno di attingere dalla panchina, deve poter contare su atleti integri e pronti all’uso, un requisito che lo storico medico di Fullkrug mette seriamente in discussione.