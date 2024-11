Museo Mondo Milan, oggi la visita del Cisterna Volley: tutti i dettagli

Museo Mondo Milan, oggi c’è stata la visita a sorpresa del Cisterna Volley: il resoconto della mattinata e tutti i dettagli

Venerdì 8 novembre, il Cisterna Volley è stato ospite dell’AC Milan, approfittando della mattinata libera per visitare il prestigioso museo del club rossonero e immergersi nella storia di una delle squadre calcistiche più vincenti al mondo. I membri del Cisterna Volley hanno potuto ammirare da vicino i trofei e i cimeli che raccontano oltre 120 anni di successi del Milan.

Durante la visita, il club ha ricevuto in omaggio una maglia speciale dedicata, con la scritta “Cisterna Volley” e il numero 23, in onore dell’anno di nascita del nostro club. In cambio, il Cisterna Volley ha donato la maglia numero 8 di Domenico Pace, libero del collettivo pontino e grande tifoso del Milan, che ha ricevuto a sua volta una maglia personalizzata del Milan.

Il museo dell’AC Milan ripercorre la storia del club, dal Milan Football & Cricket Club fino alle glorie internazionali, attraverso una spettacolare collezione di memorabilia, interviste esclusive e oggetti iconici che celebrano i momenti più significativi della storia rossonera. Un crescendo di emozioni accompagna il visitatore lungo un percorso che esalta le imprese della squadra e conserva le testimonianze dei successi milanisti.

Unico al mondo, il museo ospita una straordinaria collezione di trofei: 42 coppe raccolte in un’unica sala, tra cui sette Coppe dei Campioni/Champions League, tre Coppe Intercontinentali, cinque Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per Club. Per il Cisterna Volley, essere ospiti dell’AC Milan è stata un’esperienza speciale e coinvolgente, un’occasione per vivere da vicino la storia e i successi di una leggenda del calcio.