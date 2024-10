Musah a Mediaset: «Crediamo ancora allo scudetto, ecco cosa ha fatto la differenza col Napoli. Leao? Grande giocatore ma...»

Musah, centrocampista del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Napoli nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo Milan–Napoli, Yunus Musah ha dichiarato:

PAROLE – «Il KO col Napoli? Contro queste squadre si devono sfruttare le occasioni, loro lo hanno fatto con le poche che hanno avuto, mentre noi non l’abbiamo fatto con le tante avute. Dobbiamo essere più aggressivi in quelle situazioni. Sul gol di Kvara non dovevamo farli entrare così facilmente, comunque è stato un gran gol. Sono stati bravi a sfruttare le poche occasioni che hanno avuto. Scudetto? Adesso siamo a novembre, manca ancora molto in campionato. Siamo ancora ottimisti perché mancano tantissime partite. Lottiamo e lotteremo sempre fino alla fine. I rientri contro il Monza? Più giocatori sono disponibili meglio è, così siamo tutti uniti insieme sul campo a lottare. Rafa è un grande giocatore, al momento sta facendo qualche rotazione con Okafor. Io non sono l’allenatore, vediamo».