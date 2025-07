Musah Milan, Tare fa muro e lancia un chiaro messaggio alle pretendenti! Vuole questa cifra per lasciarlo partire

Musah Milan, Igli Tare fa muro per quanto riguarda la possibile partenza dell’americano: servono almeno 30 milioni di euro

Secondo Daniele Longo, il Milan sta chiedendo una somma vicina ai €30 milioni per il centrocampista Yunus Musah, con il club aperto anche all’inserimento di bonus legati alle prestazioni in qualsiasi potenziale accordo. Questa valutazione segnala la posizione forte del calciomercato Milan sul giovane nazionale americano, evidenziando la sua percepita importanza per la squadra e il suo potenziale futuro. I rossoneri non hanno chiaramente fretta di cedere Musah, avendolo acquisito solo la scorsa estate dal Valencia.

La prima stagione di Musah a San Siro è stata un periodo di adattamento e crescita. Sebbene non sia stato un titolare in ogni partita, le sue energiche prestazioni e la sua versatilità a centrocampo lo hanno reso una risorsa preziosa per la squadra di Stefano Pioli. Ha mostrato lampi del gioco dinamico e della quantità di lavoro che hanno convinto il Milan a investire su di lui, spesso fornendo un collegamento cruciale tra difesa e attacco. La sua capacità di interrompere il gioco avversario e poi di avanzare con la palla è stata particolarmente evidente in diverse partite chiave. Lo stesso non si può dire della seconda stagione, pasticciata e piena di errori sotto la guida di Fonseca e Conceicao.

Il prezzo di €30 milioni riportato riflette non solo le attuali capacità di Musah, ma anche il suo significativo potenziale di crescita. A soli 22 anni, ha ancora molti anni di sviluppo davanti a sé ed è già un punto fermo nella Nazionale maschile degli Stati Uniti. Questa esposizione internazionale, unita alla sua esperienza sia in La Liga che in Serie A, aumenta ulteriormente il suo valore di mercato. I club alla ricerca di un giovane, atletico e tecnicamente valido centrocampista vedranno senza dubbio Musah come un obiettivo primario, anche a questo prezzo elevato.

La disponibilità del Milan a considerare i bonus nell’accordo suggerisce un certo grado di flessibilità, ma sottolinea anche il loro desiderio di essere adeguatamente risarciti se Musah raggiungerà il suo pieno potenziale altrove. Questi bonus potrebbero essere legati a diverse metriche, come presenze, gol, assist, successi di squadra o persino clausole di futura rivendita. Una tale struttura consentirebbe al Milan di beneficiare ulteriormente se Musah continuasse la sua traiettoria ascendente.

Il mercato dei centrocampisti centrali è sempre altamente competitivo, e un giocatore con il profilo di Musah — giovane, fisicamente imponente e con buone capacità tecniche — è una merce rara. L’interesse per lui è probabile che sia alto, soprattutto da parte dei club di Premier League noti per investire in talenti promettenti. Tuttavia, la ferma valutazione del Milan indica che qualsiasi pretendente dovrà soddisfare le loro richieste finanziarie. Resta da vedere se qualche club sarà disposto a soddisfare questa significativa richiesta economica, o se Musah continuerà a sviluppare le sue capacità nell’iconica maglia rossonera dell’AC Milan per un’altra stagione. La finestra di mercato estiva fornirà senza dubbio maggiore chiarezza sul futuro di Yunus Musah.