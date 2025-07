Musah Addio? Il Milan apre alla cessione, Conte e la Premier League sullo sfondo. La situazione

Musah dice addio al Milan? Sullo sfondo restano il Napoli di Antonio Conte e diverse squadre di Premier League. I dettagli

Dopo una stagione decisamente complicata, il talentuoso centrocampista americano Yunus Musah sembra aver preso una decisione definitiva: lasciare il calciomercato Milan. La sua priorità dichiarata rimane quella di raggiungere Antonio Conte, il carismatico tecnico salentino, alla guida del Napoli.

La dirigenza rossonera, in particolare il direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, sono in costante contatto per plasmare la nuova rosa. La loro filosofia è chiara: costruire una squadra con caratteristiche ben definite, valutando attentamente quali elementi dell’attuale organico si adattino a questo nuovo progetto tecnico. In questo contesto, Musah, l’eclettico mediano statunitense, non rientra nei piani. Allegri, l’esperto tecnico livornese, preferirebbe infatti un profilo diverso come mezzala e non lo considera adatto a ricoprire il ruolo di mediano basso davanti alla difesa. Di questa decisione è stato informato per tempo anche l’entourage del giocatore, che è stato ufficialmente messo sul mercato.

Napoli: trattativa in stand-by sui bonus

Nonostante le temperature roventi che in questi giorni stanno affliggendo la città partenopea, la trattativa tra il Diavolo e il Napoli per Musah è sorprendentemente congelata. I dialoghi si sono bruscamente interrotti sulla spinosa questione dei bonus, con i due club che, finora, sono rimasti fermi sulle proprie posizioni. L’agente e l’intermediario coinvolti nella complessa operazione stanno tuttavia lavorando incessantemente per mantenere vivo il discorso, fiduciosi di poter raggiungere un accordo definitivo tra qualche settimana.

Premier League all’orizzonte: tre club interessati

Per liberare Musah, il glorioso club meneghino pretende una cifra vicina ai 30 milioni di euro, aprendo comunque all’inserimento di bonus legati al rendimento del giocatore. Le caratteristiche fisiche e tecniche del dinamico centrocampista americano lo rendono un profilo particolarmente adatto alla Premier League. Per questo motivo, il suo entourage lo ha già proposto a tre club inglesi: il West Ham, il Nottingham Forest e il Wolverhampton. Al momento non c’è nulla di avanzato, ma queste rappresentano tre soluzioni concrete da tenere in seria considerazione. Dal canto suo, Yunus aspetta con ferma determinazione Conte e il Napoli, una scelta precisa che sembra ormai scolpita nella sua mente.