Musah Milan, non solo il Napoli: piace anche in Premier! Arrivano nuove offerte?

Musah nel mirino di diversi club, ma al Milan non sono ancora giunte delle offerte! Segui le ultimissime

Nonostante le recenti indiscrezioni che lo vorrebbero accostato alla Premier League, in particolare a Nottingham Forest e Wolverhampton, la situazione attorno a Yunus Musah al Milan non sembra scaldarsi concretamente. È quanto emerge dalle ultime informazioni di Matteo Moretto su X, il quale precisa che, ad oggi, non risultano trattative concrete tra le parti.

Secondo quanto riportato da Moretto, la verità è che Musah è stato proposto dagli agenti a diversi club inglesi. Questa prassi è comune nel mercato, con i procuratori che sondano il terreno per i propri assistiti in cerca di nuove opportunità o per valutare l’interesse di altri club. Tuttavia, al momento, questa situazione “non scalda al 100%”, suggerendo che l’interesse manifestato dai club di Premier non si è ancora tradotto in vere e proprie negoziazioni o offerte formali.