Musah Milan, ultimi nodi da sciogliere prima della fumata bianca! Bonus e non solo, cosa manca per chiudere

Musah Milan, manca pochissimo prima della definitiva fumata bianca col Napoli: bonus e non solo, tutti gli aggiornamenti

Il Napoli aveva inizialmente presentato un’offerta intorno ai 20 milioni di europer il classe 2002. Tuttavia, il calciomercato Milan, detentore del cartellino del giocatore, ha rifiutato tale proposta, avanzando una richiesta ben più elevata, pari a 30 milioni di euro. Gli azzurri, determinati a portare Musah al Diego Armando Maradona, si sono fatti nuovamente avanti con una seconda proposta da 25 milioni di euro. Questa cifra, seppur superiore alla prima, non ha ancora convinto del tutto i rossoneri.

La posizione del Milan è chiara: non c’è una chiusura netta alla cessione del centrocampista, ma il club di via Aldo Rossi intende incassare qualcosa in piùdalla sua partenza. Per questo motivo, ha richiesto un ulteriore sforzo economico al Napoli. Ed è proprio su questo punto che sono nate le perplessità di Manna e della dirigenza campana. La distanza tra domanda e offerta rimane il principale ostacolo.