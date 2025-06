Calciomercato Milan, come sta procedendo la trattativa con il Napoli per Musah? Manca un tassello per chiudere. Le ultimissime

La trattativa tra Milan e Napoli per il trasferimento di Yunus Musah è in una fase di stallo, sebbene la volontà del giocatore di approdare in azzurro e l’interesse di Antonio Conte siano noti. L’accordo tra il Napoli e Musah è stato raggiunto sui termini personali del contratto, con un’offerta di circa 2.5 milioni di euro per un contratto di almeno 4 anni.

Tuttavia, il nodo cruciale che impedisce la chiusura dell’operazione riguarda la cifra e la composizione dei bonus tra i due club. Il Milan, che valuta il giocatore circa 25-26 milioni di euro (bonus inclusi), vorrebbe ricavare il massimo dalla cessione, anche per bilanciare l’investimento fatto un anno fa. Il Napoli, d’altro canto, pur avendo offerto una cifra che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro più bonus, ritiene che questa sia già una proposta generosa e cerca di abbassare le pretese del Milan, specialmente per quanto riguarda l’ammontare e la facilità di raggiungimento dei bonus.

Al momento, la trattativa è in una fase di “stand-by” o “congelata”, con le due dirigenze che non hanno ancora trovato una quadra definitiva. Si prevede che Milan e Napoli torneranno a parlarsi a breve per cercare di risolvere queste divergenze. Nonostante la frenata, la trattativa non sarebbe a rischio di saltare completamente, data la volontà di tutte le parti di trovare un accordo. Il Milan, pur non volendo “rompere la parola data” al Napoli, è in attesa di un rialzo dell’offerta.

In sintesi: l’accordo con il giocatore c’è, ma Milan e Napoli devono ancora trovare l’intesa definitiva sul costo del cartellino, in particolare sulla gestione dei bonus. Le prossime ore o giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare la situazione.