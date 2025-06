Musah potrebbe trasferirsi dal Napoli al Milan: arriva il commento di Schira

Nicolò Schira sul proprio account X ha commentato la possibile operazione di calciomercato che vedrebbe il passaggio di Yunus Musah dal Milan al Napoli.

LE PAROLE – «Musah ricorda a Conte l’operazione Asamoah che lui volle alla Juve nel 2012. C’era scetticismo anche all’epoca, ma secondo Conte aveva un motore importante. In Musah rivede le stesse doti atletiche di gamba ed esplosività. Per questo in una rosa come alternativa l’americano può diventare molto utile. I mezzi atletici di Musah sono di alto livello, ma va disciplinato tatticamente. Un allenatore come Conte a differenza di quelli dell’ultima stagione al Milan può riuscirci. Tra l’altro Musah ha l’intensità per fare anche l’esterno volendo, proprio come Asamosh che da mezzala fu inventato proprio da Conte nel migliore laterale sinistro di quei campionati alla Juve».