Mercato Milan, si riaccende la trattativa col Napoli per Musah? L’ultimo aggiornamento è una sentenza sul futuro dell’americano

Mercato Milan, nei prossimi giorni nuovi dialoghi tra i rossoneri e il Napoli per Yunus Musah: da risolvere il problema dei bonus

La saga di mercato che vede coinvolto il giovane centrocampista Yunus Musah continua a tenere banco, con Napoli e il calciomercato Milan a contendersi le prestazioni del talentuoso giocatore. Nonostante le aspettative di una chiusura imminente la scorsa settimana, la trattativa ha subito un brusco rallentamento, come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto. La distanza tra le parti non è tanto sulla base fissa dell’accordo, quanto sui dettagli intricati relativi ai bonus, una componente che, seppur apparentemente marginale, rappresenta un ostacolo significativo stimato tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Secondo le preziose indiscrezioni fornite da Moretto, le discussioni tra i club si erano quasi concluse appena sette giorni fa. Si parlava di un accordo imminente, di un passo decisivo verso la fumata bianca. E invece, proprio quando il traguardo sembrava a portata di mano, le divergenze sui bonus hanno fatto deragliare il tutto. Moretto sottolinea come la questione non riguardi l’importo totale, ma la natura stessa dei bonus: si discute tra bonus facili da raggiungere e bonus più difficili, legati a obiettivi specifici e magari a lungo termine. Questa distinzione, all’apparenza tecnica, ha generato una frizione notevole tra le società.

La cifra in ballo, un intervallo tra 4 e 5 milioni di euro, con una tendenza più verso i 4 milioni, è tutt’altro che trascurabile in un contesto di mercato sempre più attento ai dettagli economici. Per le società, ogni milione conta, soprattutto quando si tratta di costruire un roster competitivo e rispettare i parametri finanziari. Il mancato accordo su questa specifica clausola ha bloccato un’operazione che sembrava ormai definita, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

Ciò che preoccupa maggiormente, sempre secondo le informazioni di Matteo Moretto, è il mancato aggiornamento tra le parti. Ad oggi, le società non si sono ancora incontrate nuovamente per cercare di superare l’impasse. Questo silenzio potrebbe indicare diverse cose: da un lato, una pausa di riflessione strategica; dall’altro, una reale difficoltà nel trovare un terreno comune. La situazione è fluida, ma la mancanza di contatti recenti non depone a favore di una risoluzione imminente.

Sia il Napoli, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e delle competizioni europee, sia il Milan, sempre attento ai giovani talenti e alla costruzione di una squadra futuribile, hanno un forte interesse nel chiudere l’affare Musah. Tuttavia, la rigidità nelle negoziazioni sui bonus sta mettendo a dura prova la pazienza di entrambi i club. Il futuro di Yunus Musah resta quindi incerto, appeso a dettagli economici che si stanno rivelando più complessi del previsto. Resta da vedere se, nei prossimi giorni, le parti riusciranno a riavviare i contatti e trovare una soluzione condivisa che possa sbloccare l’arrivo del centrocampista in Serie A. La fonte Matteo Moretto ci ha fornito un quadro chiaro di una situazione di mercato estremamente delicata.