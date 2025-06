Musah Milan, il giocatore è ad un passo dal vestire la maglia del Napoli: tutte le cifre e i dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Il Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato e, stando a quanto riportato da diverse fonti giornalistiche, tra cui La Gazzetta dello Sport e Fabrizio Romano, l’acquisizione di Yunus Musah dal Milan è sempre più vicina. La trattativa per il centrocampista statunitense sembrerebbe essere ben avviata e si potrebbe chiudere per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

L’interesse del Napoli per Musah è motivato soprattutto dalla chiara richiesta di Antonio Conte, il nuovo tecnico azzurro, che vede nel giocatore le caratteristiche ideali per il suo centrocampo. Musah, che al Milan ha avuto una stagione di alti e bassi, è visto come un rinforzo importante per la sua dinamicità e la sua capacità di ricoprire più ruoli.

Dall’altra parte, il Milan sembra disposto a lasciar partire il giocatore, che era arrivato a Milano nell’estate del 2023 per una cifra simile (circa 20 milioni di euro dal Valencia). La cessione di Musah permetterebbe ai rossoneri di fare cassa e di reinvestire il ricavato su altri obiettivi di mercato.

Anche il giocatore stesso sembrerebbe gradire la destinazione partenopea. Dopo un periodo non sempre brillante a Milano, il passaggio al Napoli, sotto la guida di un allenatore come Conte che lo stima, potrebbe rappresentare una nuova ripartenza e l’occasione per ritrovare continuità e fiducia. Le discussioni tra i club sono in corso, con la speranza di definire l’affare in tempi brevi.