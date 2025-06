Condividi via email

Calciomercato Milan, super affare in corso tra il Napoli e i rossoneri: un altro calciatore è pronto ad essere ceduto. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ci sono stati contatti positivi tra Napoli e Milan per il centrocampista Yunus Musah, e la trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni. Il giocatore statunitense, arrivato al Milan due stagioni fa, è considerato in uscita dal club rossonero.

L’interesse del Napoli per Musah è concreto e nasce soprattutto dalla forte volontà di Antonio Conte, il nuovo tecnico azzurro, che lo vede come un profilo ideale per rinforzare il centrocampo partenopeo. La disponibilità del giocatore al trasferimento sarebbe un fattore chiave che faciliterebbe le negoziazioni.

Sebbene il calciomercato apra ufficialmente il 1° luglio, il Napoli sta lavorando attivamente per definire quante più operazioni possibili già nel mese di giugno. Per quanto riguarda Musah, il club partenopeo avrebbe già avviato i colloqui con il Milan per trovare un’intesa sull’acquisto. Resta da capire quale sarà la valutazione economica del cartellino da parte dei rossoneri e quale sarà la proposta del Napoli.

La situazione di Musah al Milan, dove non ha avuto l’impatto sperato, unita al gradimento di Conte e alla propensione del giocatore a un cambio di maglia, rende questa operazione potenzialmente rapida. Si attendono dunque sviluppi significativi nei prossimi giorni sul fronte Napoli-Milan per Yunus Musah.