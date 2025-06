Moretto: «Il Milan ascolterà offerte per Musah. Tra Napoli e giocatore...»

Moretto ha parlato così della situazione tra Yunus Musah e il Napoli. Il centrocampista statunitense è in uscita dal Milan

Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sull’interessamento del Napoli su Yunus Musah. Il centrocampista del Milan piace molto a Conte.

LE PAROLE – «Musah è in uscita, il Milan ascolterà offerte per lui. Per Conte è un profilo molto interessante, da capire bene nelle prossime ore la proposta economica del Napoli per i rossoneri. Tra giocatore e Napoli non ci saranno problemi contrattuali».