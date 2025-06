Musah Milan, ultimi nodi da sciogliere prima della fumata bianca! Bonus e non solo, cosa manca per chiudere

Musah Milan, manca pochissimo prima della definitiva fumata bianca col Napoli: bonus e non solo, tutti gli aggiornamenti

La telenovela Yunus Musah, giovane e promettente centrocampista statunitense, continua a tenere banco nel calciomercato italiano. Il suo futuro sembra sempre più legato alla corte di Antonio Conte, con il Napoli che si sta muovendo concretamente per acquisire le sue prestazioni. Ciò che pochi giorni fa sembrava un affare quasi concluso, con la linea del traguardo ormai vicina, ha subito una inattesa frenata. Non si tratta di uno stop definitivo, ma piuttosto di una pausa di riflessione, un momento di stallo che ha richiesto un aggiornamento con l’inizio della settimana, anche in considerazione della presenza di Giovanni Manna, il direttore sportivo azzurro, in Spagna nel weekend per altre operazioni di mercato.

L’arrivo del lunedì ha riacceso le speranze e ora è atteso che le parti in causa riprendano in mano il dossier Musah con l’obiettivo di uscire dall’impasse. La trattativa presenta ancora alcuni nodi da risolvere, che stanno impedendo il definitivo sblocco dell’operazione.

Il Napoli aveva inizialmente presentato un’offerta intorno ai 20 milioni di euro per il classe 2002. Tuttavia, il calciomercato Milan, detentore del cartellino del giocatore, ha rifiutato tale proposta, avanzando una richiesta ben più elevata, pari a 30 milioni di euro. Gli azzurri, determinati a portare Musah al Diego Armando Maradona, si sono fatti nuovamente avanti con una seconda proposta da 25 milioni di euro. Questa cifra, seppur superiore alla prima, non ha ancora convinto del tutto i rossoneri.

La posizione del Milan è chiara: non c’è una chiusura netta alla cessione del centrocampista, ma il club di via Aldo Rossi intende incassare qualcosa in più dalla sua partenza. Per questo motivo, ha richiesto un ulteriore sforzo economico al Napoli. Ed è proprio su questo punto che sono nate le perplessità di Manna e della dirigenza campana. La distanza tra domanda e offerta rimane il principale ostacolo.

Il triangolo che vede coinvolti Milan, Musah e Napoli è ancora aperto. Se da un lato l’accordo sull’ingaggio con il giocatore sembra ormai vicino, se non già raggiunto, la chiave per sbloccare l’operazione risiede nella gestione dei bonus. La partita si gioca proprio su questo dettaglio cruciale. La distanza economica tra i due club potrebbe essere colmata lavorando sulla componente variabile della somma complessiva, ma è fondamentale trovare la giusta quadra sui bonus. Come evidenziato anche dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è ancora l’intesa sui bonus, e la distanza non riguarda solo le cifre, ma anche le modalità di raggiungimento di tali bonus: se più “facili” da ottenere o più “difficili“. Questo aspetto è di vitale importanza per entrambi i club, in quanto incide sulla valutazione finale del trasferimento e sui futuri obblighi contrattuali.

Nonostante le difficoltà, si continua a lavorare alacremente. L’entourage del centrocampista statunitense mantiene un cauto ottimismo, fiducioso che si possa arrivare a una soluzione positiva. Anche la società rossonera non perde la speranza che non ci siano sorprese e che la trattativa possa giungere a una conclusione positiva. La storia tra Musah e il Napoli è ancora tutta da scrivere, e la trattativa prosegue con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro che soddisfi tutte le parti.