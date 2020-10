Musacchio richiesto dal Valencia: il Milan potrebbe cederlo a gennaio

Secondo quanto affermato dal portale spagnolo Todofichajes, il Valencia si sarebbe mosso sulle tracce di Mateo Musacchio per gennaio

Mateo Musacchio, in rientro dall’infortunio per fine ottobre, è richiesto dal Valencia. A riportarlo è il portale spagnolo todofichajes che ribadisce come gli iberici abbiano puntato il centrale argentino per la prossima sessione di calciomercato.

Il Milan, che già in estate era rimasto in attesa di offerte per il proprio centrale, potrebbe lasciar partire Musacchio a gennaio per una cifra intorno agli 6-8 milioni di euro.