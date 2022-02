Murelli: «Rebic? Uno che fa la differenza, contro la Lazio....»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Giacomo Murelli, il vice allenatore di Pioli, ha parlato della sua esperienza in rossonero e dell’importanza di Rebic:

«Rebic è un giocatore importantissimo per noi, sta risolvendo i problemi fisici che ha e speriamo sia disponibile già da mercoledì. Ante fa la differenza, è uno che ti fa vincere le partite e speriamo ci sia con la Lazio. Tutte le partite poi vanno giocate, la Sampdoria è una squadra attrezzata e dovremo affrontare con grande attenzione e impegno. Nulla è scontato. Noi affronteremo una partita per volta e non avere l’impegno infrasettimanale ci permetterà di preparare meglio le partite. Vedremo se sarà un vantaggio»