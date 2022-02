ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Muller: «Pallone d’Oro a Messi? Decidono i giornalisti, quando va bene…». Le parole dell’attaccante del Bayern Monaco

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato MBC Masr tornando sull’assegnazione del Pallone d’Oro 2021.

Queste le sue dichiarazioni: «Sappiamo che l’assegnazione del trofeo è decisa dai voti dei giornalisti e il vincitore, se tutto va bene, si basa appunto su chi ottiene il maggior numero di voti. Penso sia per questa ragione che abbia vinto Messi. A Monaco abbiamo un’opinione diversa sul trofeo, perché vediamo Robert Lewandowski segnare e giocare ogni giorno, e in Egitto suppongo sia normale che molti vedano invece Salah degno del premio, posso capirlo perché tutti vogliono vedere premiato quel giocatore che rappresenta la propria squadra o Paese. Suppongo lo stesso valga per i tifosi e i giornalisti sudamericani che hanno visto Messi in Copa America. Ripeto è sempre difficile, ognuno ha il proprio giocatore preferito, ma i premi individuali non sono la cosa più importante nel calcio ma ciò che accade sul campo sì e lo vedono tutti».