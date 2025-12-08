News
Moviola Torino Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Torino Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la 14esima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta il Torino nel match valido per la 14esima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Chiffi. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. TORINO-MILAN LIVE
1′ – SI comincia
8′ – Rigore per il Torino: fallo di mano di Tomori che ingenuamente allarga il braccio. L’inglese protesta molto ma il tocco è evidente
10′ – Gol del Torino: Vlasic trasforma
17′ – Raddoppio del Torino con il gol di Duvan Zapata che sorprende Maignan in diagonale. Palla persa da Nkunku che chiede fallo ma il contrasto con Tameze è regolare
18′ – Ammonito Maignan che esce dalla porta per protestare
24′ – Gran gol di Rabiot che la riapre