Moviola Roma Milan, punibile la mano di Bartesaghi? L’analisi dell’episodio

Moviola Roma Milan – I giallorossi pareggiano su calcio di rigore, giusto il penalty assegnato per tocco di braccio di Bartesaghi?

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan lascia strascichi polemici per la direzione dell’arbitro Colombo. L’episodio che ha cambiato l’inerzia del match arriva al minuto 72, quando il direttore di gara non ha avuto esitazioni nell’indicare il dischetto in favore dei Giallorossi.

La decisione scaturisce da un evidente tocco di braccio di Davide Bartesaghi: il giovane terzino sinistro impatta la sfera in modo irregolare secondo il direttore di gara sul tocco in mezzo di Zeki Celik. Non mancano le polemiche da parte dei rossoneri, il braccio però se pur vicino al pallone, era in posizione innaturale, per cui giusta la decisione.

Rigore Roma, l’analisi di Luca Marelli a DAZN

Queste le parole di Luca Marelli:

«Anche se arriva da molto vicino il braccio è molto largo, sempre largo, ad aumentare il volume corporeo, per tanto è giusto dare calcio di rigore».