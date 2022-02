Moviola Milan Udinese, Gazzetta dello Sport: «Udogie di braccio, il VAR...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La moviola del match tra Milan e Udinese. Per la Gazzetta dello Sport il gol del pareggio dei friulani era da annullare

Gazzetta dello Sport giudica così la moviola di Milan e Udinese. Il commento sul gol del pareggio dei friulani di Udogie, convalidato nonostante il tocco di mano.

«Le immagini lasciano la forte sensazione che sia Udogie, e non Romagnoli, a deviare con un tocco irregolare il pallone in rete, e che il difensore rossonero proprio non lo prenda. Il Var (Guida), però, non annulla.»