Moviola Milan Torino, il rigore fa discutere! Calvarese critica il VAR: «Ci dà la misura della sua soglia di intervento»

Moviola Milan Torino, continua a far discutere il calcio di rigore assegnato ai granata. Calvarese condivide la sua idea sui propri social

L’episodio che ha portato all’assegnazione del rigore per il Torino durante la partita contro il Milan a San Siro continua a far discutere e ad alimentare i dibattiti sulla moviola. Il direttore di gara, Francesco Fourneau, ha deciso di assegnare il penalty dopo aver rivisto il contatto tra Giovanni Simeone e Strahinja Pavlovic in area tramite il monitor. Il contatto, un presunto tocco involontario di Pavlovic al viso di Simeone, è stato giudicato falloso, nonostante le immagini non abbiano fornito una prova chiara e inequivocabile del fallo.

Le critiche sono arrivate anche dall’ex arbitro Giampaolo Calvarese, che ha messo in discussione l’intervento del VAR, guidato da Luigi Nasca e Fabio Maresca, attraverso il suo profilo Instagram. Calvarese ha evidenziato come la soglia di intervento del VAR sembri essere cambiata negli ultimi mesi, portando a decisioni che fino a poco tempo fa sarebbero state lasciate alla discrezione dell’arbitro in campo. L’ex arbitro ha spiegato che, in situazioni come questa, dove l’incertezza delle immagini è evidente, il VAR diventa troppo soggettivo, alimentando confusione nelle decisioni arbitrali.

CALVARESE NEL SUO POST – «Ma c’era il calcio di rigore? Ascoltando in live si sente che probabilmente la soglia di intervento è cambiata negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi sarebbe rimasta una decisione da campo. Questo ci dà la misura di quello che sta succedendo oggi sulla soglia di intervento del VAR. Ormai non si capisce più nulla. L’intervento del VAR deve avvenire solo in presenza di un errore chiaro ed evidente, con immagini altrettanto chiare ed evidenti. Dalle telecamere, ne passano circa 5-6, però abbiamo solo soltanto immagini in cui si vede Simeone da dietro, mai il viso. Insomma, non c’è una sola immagine che dimostri in modo inequivocabile il contatto tra la mano di Pavlovic e il viso di Simeone. Si intuisce, ma è impossibile cogliere l’intensità senza neanche vedere l’episodio frontalmente. Tutte le immagini mostrate dal VAR devono apparire anche in TV perché tutti possano vedere».

ANCORA CALVARESE – «Oggi la soglia di intervento, e quindi la decisione di dare o non dare rigore, sembra diventata un fatto di pura casualità, legato all’interpretazione soggettiva dei VAR su ogni singolo episodio, più che a linee guida tecniche ben precise».

Il rigore assegnato al Torino rimane quindi al centro del dibattito, con molti che chiedono maggiore chiarezza sulla gestione del VAR e sulle linee guida per interventi che possano davvero risolvere le controversie senza lasciare spazio a interpretazioni soggettive.

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