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Moviola Milan Torino, Allegri furioso per il rigore: fatta chiarezza sulla decisione di Fourneau

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Published

2 ore ago

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Fourneau

Moviola Milan Torino – Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull’episodio che ha visto coinvolto Pavlovic

Al termine di Milan-Torino ai microfoni di DAZN è intervenuto Luca Marelli per fare chiarezza sull’episodio che ha portato al calcio di rigore per il Torino. Il difensore Pavlovic poggia la mano sul volto di Simeone ed è calcio di rigore secondo il direttore di gara.

Questo il commento dell’ex arbitro:

«Un episodio che probabilmente Fourneau in campo non aveva visto. La manata sul volto di Simeone che è stata giudicata imprudente e infatti Pavlovic infatti è stato anche ammonito. E’ stato giudicato come falloso. Fa pensare all’episodio Parisi/Gimenez in Milan Fiorentina. In quello di stasera c’è sicuramente un’intensità maggiore».

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