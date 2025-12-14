 Moviola Milan Sassuolo: gli episodi dubbi del match
23 minuti ago

Moviola Milan Sassuolo: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta il Sassuolo nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Crezzini. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-SASSUOLO LIVE

1′ – Si parte

13′ – GOL DEL SASSUOLO: Konè firma il vantaggio ospite

22′ – Ammonito Fadera per un fallo su Pavlovic, ma giallo anche per Loftus Cheek per un intervento precedente ai danni di Matic

34′ – GOL DEL MILAN! Loftus-Cheek mette in mezzo, difesa del Sassuolo immobile e Bartesaghi sbuca a sinistra mettendo in rete

45’+3 – Finisce il primo tempo

46′ – Si riparte

47′ – GOL DEL MILAN! Doppietta incredibile di Bartesaghi

