Moviola Milan Sassuolo: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Sassuolo: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta il Sassuolo nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Crezzini. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-SASSUOLO LIVE
1′ – Si parte
13′ – GOL DEL SASSUOLO: Konè firma il vantaggio ospite
22′ – Ammonito Fadera per un fallo su Pavlovic, ma giallo anche per Loftus Cheek per un intervento precedente ai danni di Matic
34′ – GOL DEL MILAN! Loftus-Cheek mette in mezzo, difesa del Sassuolo immobile e Bartesaghi sbuca a sinistra mettendo in rete
45’+3 – Finisce il primo tempo
46′ – Si riparte
47′ – GOL DEL MILAN! Doppietta incredibile di Bartesaghi