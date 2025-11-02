News
Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Roma: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la decima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta la Roma nel match valido per la decima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Guida. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-ROMA LIVE
1′ – Si comincia
20′ – Nulla da segnalare per Guida, che sta dirigendo una gara tranquilla finora
34′ – Primo giallo del match per El Aynaoui
39′ – GOL DEL MILAN! Pavlovic su assist di Leao
45′ – Fofana si divora il 2-0
60′ – Guida tiene bene in pugno la gara
74′ – Ammonito Wesley
75′ – Ammonito anche Mancini
78′ – Giallo per Fofana
79′ – Rigore per la Roma: fallo di mano di Fofana in barriera su una punizione di Pellegrini
80′ – Maignan para il rigore di Dybala