Connect with us

News

Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match

News

Milan Roma, occasione clamorosa sbagliata da Rafael Leao: tiro a porta vuota a botta sicura e...

News

Calciomercato Milan, Tare insiste per il rinnovo del titolarissimo! Contatti per chiudere, ultimissime

News

Milan Roma 1-0 LIVE: Maignan para il rigore di Dybala

News

Esonero Pioli, si va verso la separazione definitiva: l'annuncio dell'ultim'ora lascia pochi dubbi. Ultimissime

News

Moviola Milan Roma: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

arbitro

Moviola Milan Roma: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la decima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta la Roma nel match valido per la decima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Guida. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-ROMA LIVE

1′ – Si comincia

20′ – Nulla da segnalare per Guida, che sta dirigendo una gara tranquilla finora

34′ – Primo giallo del match per El Aynaoui

39′ – GOL DEL MILAN! Pavlovic su assist di Leao

45′ – Fofana si divora il 2-0

60′ – Guida tiene bene in pugno la gara

74′ – Ammonito Wesley

75′ – Ammonito anche Mancini

78′ – Giallo per Fofana

79′ – Rigore per la Roma: fallo di mano di Fofana in barriera su una punizione di Pellegrini

80′ – Maignan para il rigore di Dybala

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.