Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Lecce: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per i sedicesimi di Coppa Italia 2025/26

Il Milan affronta il Lecce nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Tremolada. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-LECCE LIVE

1′ – Comincia il match

2′ – Grossa chance in avvio, con Siebert che salva su Loftus-Cheek prima che il pallone varchi la linea

10′ – Palo di Nkunku

14′ – Chiede il calcio di rigore Nkunku dopo un contrasto in area con Siebert: Tremolada lascia proseguire anche dopo il controllo VAR

16′ – Primo giallo del match: Siebert in ritardo su Nkunku

17′ – Cambio di colore del cartellino: dopo controllo VAR Siebert viene espulso

21′ – Milan in vantaggio con Gimenez su assist di Bartesaghi, che parte in posizione regolare sulla sinistra

30′ – Traversa di Rabiot

35′ – Ammonito Ricci

43′ – Ammonito Kaba

47′ – Palo di Loftus-Cheek

51′ – Raddoppio di Nkunku

64′ – Tris di Pulisic appena entrato

70′ – Ammonito Pavlovic

90’+2 – Finisce qui, vince il Milan

