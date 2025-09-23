News
Moviola Milan Lecce: gli episodi dubbi del match
Il Milan affronta il Lecce nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Tremolada. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-LECCE LIVE
1′ – Comincia il match
2′ – Grossa chance in avvio, con Siebert che salva su Loftus-Cheek prima che il pallone varchi la linea
10′ – Palo di Nkunku
14′ – Chiede il calcio di rigore Nkunku dopo un contrasto in area con Siebert: Tremolada lascia proseguire anche dopo il controllo VAR
16′ – Primo giallo del match: Siebert in ritardo su Nkunku
17′ – Cambio di colore del cartellino: dopo controllo VAR Siebert viene espulso
21′ – Milan in vantaggio con Gimenez su assist di Bartesaghi, che parte in posizione regolare sulla sinistra
30′ – Traversa di Rabiot
35′ – Ammonito Ricci
43′ – Ammonito Kaba
47′ – Palo di Loftus-Cheek
51′ – Raddoppio di Nkunku
64′ – Tris di Pulisic appena entrato
70′ – Ammonito Pavlovic
90’+2 – Finisce qui, vince il Milan