Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026, seconda uscita ufficiale dei rossoneri nella competizione. Gara in programma alle 21.

Milan-Lecce: sintesi e moviola

1′ – Si comincia

2′ – DOPPIA CHANCE CLAMOROSA! Prima Gimenez viene chiuso da Fruchtl, sulla respinta Siebert salva sulla linea il sinistro di Loftus-Cheek

4′ – Ancora Gimenez! Cross da dentro l’area di Nkunku, testata alta del messicano

7′ – Terza chance per Gimenez. Bel cross tagliato di Bartesaghi, destro di prima del messicano che finisce alto

9′ – Miracolo di Fruchtl su Rabiot che di sinistro costringe il portiere a un intervento incredibile

10′ – PALO DI NKUNKU! Ennesima occasione in questo avvio con il palo del francese a porta vuota su assist di Rabiot

14′ – Chiede il rigore Nkunku dopo un contrasto in area ma Tremolada lascia proseguire

16′ – Ammonito Siebert

17′ – Cambio di decisione dopo controllo VAR: Siebert viene espulso e Lecce in 10

21′ – GOL DEL MILAN! Finalmente si sblocca Gimenez, che entra in porta col pallone sul cross di Bartesaghi

25′ – Continua a insistere il Milan alla caccia del raddoppio

30′ – TRAVERSA DI RABIOT! Cross dalla destra di Saelemaekers e legno del francese da due passi

33′ – Prova a farsi vedere il Lecce ma il pallone di Ndaba è troppo lungo

35′ – Ammonito Ricci

39′ – Vuole iscriversi al tabellino Rabiot ma il suo sinistro viene respinto

42′ – Loftus-Cheek vicino al raddoppio con un destro dal limite largo di poco

45′ – Pavlovic su punizione sfiora il gol, gran parata di Fruchtl

45’+3 – Finisce il primo tempo

46′ – Inizia la ripresa con Fofana al posto di Ricci

47′ – PALO DI LOFTUS-CHEEK! Gran giocata personale dell’inglese che si libera in area e calcia in diagonale, sfortunato sull’esito

51′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Grande gol di Nkunku che sul cross di Saelemaekers si coordina e con una girata al volo batte Fruchtl

54′ – Sinistro di Fofana, centrale

56′ – Anche Rabiot ci prova col mancino, anche lui centrale

60′ – Fuori Saelemaekers e Nkunku, dentro Athekame e Pulisic

64′ – TRIS DEL MILAN! Pulisic appena entrato attacca la porta sul cross di Fofana e batte Fruchtl

68′ – Entra Balentien per Gimenez

71′ – Si vede anche Maignan, che disinnesca una punizione di Berisha

75′ – Pulisic slalomeggia e calcia, la sua doppietta impedita dal palo

78′ – Entra Odogu per Pavlovic

83′ – Si aspetta solo il fischio finale

90′ – 2 minuti di recupero

90’+2 – Finisce qui: il Milan si qualifica per gli ottavi dove troverà la Lazio

Milan Lecce 3-0: risultato e tabellino

21′ Gimenez, 51′ Nkunku, 64′ Pulisic

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (60′ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (46′ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (68′ Balentien), Nkunku (60′ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.

Milan Lecce: il pre-partita

Ore 14.01 – Nkunku titolare

Ore 14.30 – De Winter in difesa al posto di Gabbia

Ore 15 – Maignan verso la presenza dal primo minuto

Ore 15.30 – Turno di riposo per Modric

Ore 16 – Spazio per Bartesaghi a sinistra

Ore 16.30 – Tomori e Pavlovic confermati in difesa

Ore 17 – Ricci in cabina di regia

Ore 17.30 – Saelemaekers confermato a destra

Ore 18 – Pulisic parte dalla panchina

Ore 18.30 – Possibile esordio per Athekame a partita in corso

Ore 19 – Attesa per le formazioni ufficiali

