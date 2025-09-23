News
Milan Lecce 3-0: rossoneri agli ottavi di finale di Coppa Italia
Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026, seconda uscita ufficiale dei rossoneri nella competizione. Gara in programma alle 21.
Milan-Lecce: sintesi e moviola
1′ – Si comincia
2′ – DOPPIA CHANCE CLAMOROSA! Prima Gimenez viene chiuso da Fruchtl, sulla respinta Siebert salva sulla linea il sinistro di Loftus-Cheek
4′ – Ancora Gimenez! Cross da dentro l’area di Nkunku, testata alta del messicano
7′ – Terza chance per Gimenez. Bel cross tagliato di Bartesaghi, destro di prima del messicano che finisce alto
9′ – Miracolo di Fruchtl su Rabiot che di sinistro costringe il portiere a un intervento incredibile
10′ – PALO DI NKUNKU! Ennesima occasione in questo avvio con il palo del francese a porta vuota su assist di Rabiot
14′ – Chiede il rigore Nkunku dopo un contrasto in area ma Tremolada lascia proseguire
16′ – Ammonito Siebert
17′ – Cambio di decisione dopo controllo VAR: Siebert viene espulso e Lecce in 10
21′ – GOL DEL MILAN! Finalmente si sblocca Gimenez, che entra in porta col pallone sul cross di Bartesaghi
25′ – Continua a insistere il Milan alla caccia del raddoppio
30′ – TRAVERSA DI RABIOT! Cross dalla destra di Saelemaekers e legno del francese da due passi
33′ – Prova a farsi vedere il Lecce ma il pallone di Ndaba è troppo lungo
35′ – Ammonito Ricci
39′ – Vuole iscriversi al tabellino Rabiot ma il suo sinistro viene respinto
42′ – Loftus-Cheek vicino al raddoppio con un destro dal limite largo di poco
45′ – Pavlovic su punizione sfiora il gol, gran parata di Fruchtl
45’+3 – Finisce il primo tempo
46′ – Inizia la ripresa con Fofana al posto di Ricci
47′ – PALO DI LOFTUS-CHEEK! Gran giocata personale dell’inglese che si libera in area e calcia in diagonale, sfortunato sull’esito
51′ – RADDOPPIO DEL MILAN! Grande gol di Nkunku che sul cross di Saelemaekers si coordina e con una girata al volo batte Fruchtl
54′ – Sinistro di Fofana, centrale
56′ – Anche Rabiot ci prova col mancino, anche lui centrale
60′ – Fuori Saelemaekers e Nkunku, dentro Athekame e Pulisic
64′ – TRIS DEL MILAN! Pulisic appena entrato attacca la porta sul cross di Fofana e batte Fruchtl
68′ – Entra Balentien per Gimenez
71′ – Si vede anche Maignan, che disinnesca una punizione di Berisha
75′ – Pulisic slalomeggia e calcia, la sua doppietta impedita dal palo
78′ – Entra Odogu per Pavlovic
83′ – Si aspetta solo il fischio finale
90′ – 2 minuti di recupero
90’+2 – Finisce qui: il Milan si qualifica per gli ottavi dove troverà la Lazio
Milan Lecce 3-0: risultato e tabellino
21′ Gimenez, 51′ Nkunku, 64′ Pulisic
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (60′ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (46′ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (68′ Balentien), Nkunku (60′ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Odogu, Estupinan, Athekame; Modric, Fofana; Pulisic, Balentien. All. Marco Landucci.
LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. A disp.: Falcone, Samooja; Gallo, Gaspar, Kouassi; Coulibaly, Gorter, Kovač, Ramadani, Sala; Pierotti, Štulić. All. Di Francesco.
Milan Lecce: il pre-partita
Ore 14.01 – Nkunku titolare
Ore 14.30 – De Winter in difesa al posto di Gabbia
Ore 15 – Maignan verso la presenza dal primo minuto
Ore 15.30 – Turno di riposo per Modric
Ore 16 – Spazio per Bartesaghi a sinistra
Ore 16.30 – Tomori e Pavlovic confermati in difesa
Ore 17 – Ricci in cabina di regia
Ore 17.30 – Saelemaekers confermato a destra
Ore 18 – Pulisic parte dalla panchina
Ore 18.30 – Possibile esordio per Athekame a partita in corso
Ore 19 – Attesa per le formazioni ufficiali