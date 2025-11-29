News
Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Lazio: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta la Lazio nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Collu. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-LAZIO LIVE
1′ – Si comincia
20′ – Primi 20 di gioco senza episodi rilevanti
25′ – Arriva il primo giallo del match all’indirizzo di Tomori