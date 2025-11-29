Connect with us

News

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

News

Milan Lazio 0-0 LIVE: possesso biancoceleste

News

Milan Lazio, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

News

Milan Lazio, è sfida tra Maignan e Provedel. Il curioso dato dei due portieri che si affrontano a San Siro

News

Juventus Cagliari 2-1, i bianconeri rischiano ma Yildiz rimonta con due gol: il resoconto del match

News

Moviola Milan Lazio: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

32 minuti ago

on

By

arbitro

Moviola Milan Lazio: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta la Lazio nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Collu. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-LAZIO LIVE

1′ – Si comincia

20′ – Primi 20 di gioco senza episodi rilevanti

25′ – Arriva il primo giallo del match all’indirizzo di Tomori

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.