Moviola Milan Inter, la Gazzetta dello Sport promuove Doveri! Giudizio netto sul presunto fallo di mano di Ricci

Moviola Milan Inter, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi e promuove l’arbitraggio di Doveri: l’episodio di Ricci non da rigore

Il successo del Milan nel derby non è stato esente da episodi da moviola che hanno infiammato il post-partita. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport di questa mattina, l’arbitro Doveri ha gestito correttamente i momenti più critici della sfida. Il caso più discusso è avvenuto in pieno recupero, quando un colpo di testa di Dumfries ha impattato il braccio di Samuele Ricci: per la “Rosea”, il centrocampista rossonero colpisce la palla con il braccio in fase di ritrazione verso il corpo, rendendo il gesto non punibile e giustificando il mancato intervento del VAR.

Moviola Milan Inter, Carlos Augusto e il fischio preventivo: perché il gol non è valido

Un altro episodio chiave ha riguardato una rete dell’Inter sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con la palla finita alle spalle di Maignan. Tuttavia, la gioia nerazzurra è stata smorzata sul nascere: Doveri aveva già interrotto il gioco prima che la palla entrasse, intenzionato a richiamare i giocatori in area.

Inoltre, la moviola evidenzia come, nella dinamica dell’azione, il pallone avesse comunque colpito il braccio di Carlos Augusto prima di varcare la linea, rendendo la marcatura irregolare a prescindere dal fischio preventivo. Decisioni che blindano l’1-0 finale e la festa del Diavolo.