Connect with us

News

Moviola Milan Fiorentina: gli episodi dubbi del match

News

Gol Leao, il portoghese illumina San Siro con una bellissima conclusione da fuori area! Pareggio rossonero

News

Milan Fiorentina, i rossoneri passano in svantaggio a 30 minuti dalla fine: primo gol per Gosens

News

Gol Leao, il portoghese batte e segna su calcio di rigore: doppietta e vantaggio riconquistato

News

Milan Fiorentina, il pubblico di San Siro ha risposto presente: il dato ufficiale degli spettatori

News

Moviola Milan Fiorentina: gli episodi dubbi del match

Milan news 24

Published

55 minuti ago

on

By

arbitro

Moviola Milan Fiorentina: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la settima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Marinelli. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-FIORENTINA LIVE

90’+6 – Finisce qui, vince il Milan

85′ – Leao trasforma

84′ – Dopo revisione VAR Marinelli assegna il rigore

81′ – Gimenez cade in area e chiede il rigore

73′ – Giallo anche per Tomori

63′ – Pareggia Leao

60′ – Ammonito Fofana per una sbracciata su Ranieri

56′ – L’ex Inter Gosens segna il gol del vantaggio della Fiorentina

55′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Nicolussi Caviglia

40′ – Gara che non presenta grosse difficoltà per Marinelli

18′ – Pablo Marì cade in area ma Marinelli fischia fallo a favore del Milan

15′ – Nervoso Saelemeakers che protesta molto co Marinelli per alcuni contrasti duri

8′ – Ricci chiede un fallo al limite dell’area dopo un contrasto con Fagioli: Marinelli lascia correre

1′ – Si comincia

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.