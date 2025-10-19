News
Moviola Milan Fiorentina: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Fiorentina: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la settima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Marinelli. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-FIORENTINA LIVE
90’+6 – Finisce qui, vince il Milan
85′ – Leao trasforma
84′ – Dopo revisione VAR Marinelli assegna il rigore
81′ – Gimenez cade in area e chiede il rigore
73′ – Giallo anche per Tomori
63′ – Pareggia Leao
60′ – Ammonito Fofana per una sbracciata su Ranieri
56′ – L’ex Inter Gosens segna il gol del vantaggio della Fiorentina
55′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Nicolussi Caviglia
40′ – Gara che non presenta grosse difficoltà per Marinelli
18′ – Pablo Marì cade in area ma Marinelli fischia fallo a favore del Milan
15′ – Nervoso Saelemeakers che protesta molto co Marinelli per alcuni contrasti duri
8′ – Ricci chiede un fallo al limite dell’area dopo un contrasto con Fagioli: Marinelli lascia correre
1′ – Si comincia