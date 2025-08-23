Moviola Milan Cremonese: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Cremonese: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la prima giornata di Serie A 2025/26

Il Milan affronta la Cremonese nel match valido per la prima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Collu. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-CREMONESE LIVE

1′ – Si parte

18′ – Fofana cade in area dopo un contatto con un difensore ma non c’è nulla

20′ – Gimenez porta in vantaggio il Milan, ma il messicano partiva da posizione irregolare giustamente segnalata

38′ – Gol della Cremonese con Baschirotto

34′ – Loftus Cheek cade in area dopo un lieve contatto, giusto far proseguire

45’+1 – Pareggia Pavlovic, proteste della Cremonese perché Zerbin era rimasto a terra ma il Milan non si è fermato