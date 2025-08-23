News
Moviola Milan Cremonese: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Cremonese: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la prima giornata di Serie A 2025/26
Il Milan affronta la Cremonese nel match valido per la prima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Collu. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-CREMONESE LIVE
1′ – Si parte
18′ – Fofana cade in area dopo un contatto con un difensore ma non c’è nulla
20′ – Gimenez porta in vantaggio il Milan, ma il messicano partiva da posizione irregolare giustamente segnalata
38′ – Gol della Cremonese con Baschirotto
34′ – Loftus Cheek cade in area dopo un lieve contatto, giusto far proseguire
45’+1 – Pareggia Pavlovic, proteste della Cremonese perché Zerbin era rimasto a terra ma il Milan non si è fermato