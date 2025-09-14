News
Moviola Milan Bologna: gli episodi dubbi del match
Moviola Milan Bologna: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la terza giornata di Serie A 2025/26
Il Milan affronta il Bologna nel match valido per la terza giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Marcenaro. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-BOLOGNA LIVE
1′ – Si comincia
4′ – Subito primo episodio: Tomori lancia Rabiot che duella con Heggem al limite dell’area: Marcenaro punisce il francese
10′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Estupinan che ferma Castro lanciato in contropiede
14′ – Segna Cambiaghi, ma il giocatore partiva da chiaro fuorigioco
18′ – Ammonito anche Tomori per un brutto fallo su Cambiaghi
24′ – Milan a un passo dal vantaggio: palo di Estupinan