Moviola Milan Bologna: gli episodi dubbi del match

Galliani Milan, avvistato l'ex dirigente rossonero al fianco di Furlani: presenza casuale? Ultimissime

Milan Bologna 0-0 LIVE: palo di Estupinan

Milan Bologna, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Curva Sud Milan, clamoroso annuncio prima della sfida col Bologna! Avviso al club e posizione netta degli Ultras rossoneri

34 minuti ago

arbitro

Moviola Milan Bologna: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la terza giornata di Serie A 2025/26

Il Milan affronta il Bologna nel match valido per la terza giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Marcenaro. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN-BOLOGNA LIVE

1′ – Si comincia

4′ – Subito primo episodio: Tomori lancia Rabiot che duella con Heggem al limite dell’area: Marcenaro punisce il francese

10′ – Primo giallo del match all’indirizzo di Estupinan che ferma Castro lanciato in contropiede

14′ – Segna Cambiaghi, ma il giocatore partiva da chiaro fuorigioco

18′ – Ammonito anche Tomori per un brutto fallo su Cambiaghi

24′ – Milan a un passo dal vantaggio: palo di Estupinan

