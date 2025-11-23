Moviola Inter Milan: gli episodi dubbi del match

Connect with us

Milan news 24

Published

2 ore ago

on

By

arbitro

Moviola Inter Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025-26

Il Milan affronta l’Inter nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Sozza. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. INTER-MILAN LIVE

1′ – Si comincia

6′ – Scontro Gabbia-Lautaro, con l’argentino che colpisce il rossonero con una gomitata ma Sozza non estrae alcun cartellino

24′ – Brutto fallo di Pavlovic su Thuram, Sozza decide anche in questo caso di non ammonire

45′ – Primo giallo del match per Leao che commette fallo su Barella

53′ – GOL DEL MILAN! Pulisic mette dentro dopo la respinta di Sommer sul tiro di Saelemaekers

60′ – Ammonito Calhanoglu per proteste dopo una richiesta di calcio d’angolo

70′ – Sozza assegna il rigore dopo un contatto fra Pavlovic e Thuram: Maignan poi para il penalty di Calhanoglu

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.