Moviola Inter Milan: gli episodi dubbi del match
Moviola Inter Milan: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025-26
Il Milan affronta l’Inter nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2025-26. Dirige l’incontro l’arbitro Sozza. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. INTER-MILAN LIVE
1′ – Si comincia
6′ – Scontro Gabbia-Lautaro, con l’argentino che colpisce il rossonero con una gomitata ma Sozza non estrae alcun cartellino
24′ – Brutto fallo di Pavlovic su Thuram, Sozza decide anche in questo caso di non ammonire
45′ – Primo giallo del match per Leao che commette fallo su Barella
53′ – GOL DEL MILAN! Pulisic mette dentro dopo la respinta di Sommer sul tiro di Saelemaekers
60′ – Ammonito Calhanoglu per proteste dopo una richiesta di calcio d’angolo
70′ – Sozza assegna il rigore dopo un contatto fra Pavlovic e Thuram: Maignan poi para il penalty di Calhanoglu