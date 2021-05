Mourinho e la Roma, il capolavoro mediatico dei Friedkin

Non lo aveva ipotizzato letteralmente nessuno lo scenario Roma per José Mourinho. Figuriamoci raccontarlo con dovizia di particolari. La narrazione giornalistica dei molteplici esperti di mercato, infatti, mai aveva tirato in ballo il nome dello Special One per la panchina giallorossa. Anzi, erano ben altri i candidati principali.

A cominciare da quel Maurizio Sarri che sino a un anonimo martedì mattina veniva sostanzialmente considerato già l’erede designato di Fonseca. Con tanto di accordi verbali pressoché trovati e fantomatici incontri con gli agenti all’orizzonte. Nulla di più falso, naturalmente, alla luce del colpo di scena organizzato dal club.

