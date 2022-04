Mourinho: «Zaniolo? Va lasciato tranquillo per il bene di tutti»

Josè Mourinho ha parlato a Sky al termine della parita tra Roma e Bodo Glimt. Ecco cosa ha detto su Zaniolo

«Zaniolo vende. Si parla troppo di lui, quando gioca, quando non gioca, perchè è infortunato sarebbe meglio per lui per noi Roma e per il calcio italiano che punta sui giovani che crescono lasciarlo tranquillo. Io sapevo che questa imporante per un giocatore come lui, domani sarà in prima pagina per ragioni positive»