Moratti punge il Milan: «Episodio di Ricci nel derby? Ho apprezzato il basso profilo dell’Inter ma a parti inverse…»

Moratti, ex presidente dell’Inter, ha analizzato l’episodio del presunto fallo di mano di Ricci nel derby perso contro il Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato così del presunto fallo di mano di Samuele Ricci nel derby vinto dal Milan:

RIGORE RICCI – «Invece ho apprezzato il fatto che l’Inter abbia tenuto un basso profilo. Zero alibi, anche se quella dinamica spesso è stata punita. Ciò detto, si immagina cosa sarebbe successo a parti invertite? Sarebbe scoppiato il finimondo».

