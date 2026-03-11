Moratti avverte: «L’Inter deve riprendersi subito. La psicosi da stracittadina non deve influenzare il finale»

Moratti avverte l’Inter di una possibile rimonta del Milan. L’ex presidente dei nerazzurri ha infatti commentato lo stato fisico della squadra di Chivu

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato il momento difficile della squadra dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, invitando i nerazzurri a reagire e a recuperare subito il ritmo per non compromettere il finale di stagione.

L’INTER E IL CALO FISICO – «La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni».

PSICOSI DA DERBY E IL CAMBIO DI PASSO NECESSARIO – «Nonostante il vantaggio di 7 lunghezze sul Milan, bisogna evitare che la “psicosi” da stracittadina influenzi il finale di stagione. Il campionato è ancora lungo e se l’Inter vuole chiudere il cerchio con lo scudetto, dovrà cambiare marcia».

RIFLESSIONI SUL RILANCIO DEL NAPOLI – «Quando il club fallì, mi chiamò un presidente di Serie A che mi propose di prendere la società e rilanciarla. Ma la vidi come un’invadenza, una mancanza di rispetto nei confronti di una città e di una piazza, che meritavano uno che prendesse le redini del club proprio come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis».

