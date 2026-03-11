Connect with us

HANNO DETTO

Moratti avverte: «L’Inter deve riprendersi subito. La psicosi da stracittadina non deve influenzare il finale»

4 ore ago

Moratti avverte l’Inter di una possibile rimonta del Milan. L’ex presidente dei nerazzurri ha infatti commentato lo stato fisico della squadra di Chivu

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato il momento difficile della squadra dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, invitando i nerazzurri a reagire e a recuperare subito il ritmo per non compromettere il finale di stagione.

L’INTER E IL CALO FISICO – «La squadra di Chivu ha perso contro il Milan, ha buon margine per fare bene e portare a casa questo scudetto, ma devo dire che bisogna iniziare a correre. Perché ho visto un calo a livello fisico e per vincere lo scudetto servirà fare meglio a livello di prestazioni».

PSICOSI DA DERBY E IL CAMBIO DI PASSO NECESSARIO – «Nonostante il vantaggio di 7 lunghezze sul Milan, bisogna evitare che la “psicosi” da stracittadina influenzi il finale di stagione. Il campionato è ancora lungo e se l’Inter vuole chiudere il cerchio con lo scudetto, dovrà cambiare marcia».

RIFLESSIONI SUL RILANCIO DEL NAPOLI – «Quando il club fallì, mi chiamò un presidente di Serie A che mi propose di prendere la società e rilanciarla. Ma la vidi come un’invadenza, una mancanza di rispetto nei confronti di una città e di una piazza, che meritavano uno che prendesse le redini del club proprio come ha fatto il presidente Aurelio De Laurentiis».

