Morata Milan, parla Bozzo: «Orgogliosi di aver concluso questa operazione. Ora...»

Morata Milan, parla l’intermediario dell’operazione Bozzo: «Orgogliosi di aver concluso questa operazione. Ora…»

Beppe Bozzo, avvocato e agente Fifa a capo dell’AGB Sports Management, ha parlato così del trasferimento di Morata al Milan, un’operazione in cui ha fatto da intermediario.

BEPPE BOZZO – «Orgogliosi di aver concluso con successo l’operazione di intermediazione per il ritorno di Alvaro Morata in Serie A. In bocca al lupo, Campione, per l’avventura all’AC Milan»