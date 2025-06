Morata Milan, nuova avventura in rossonero con Allegri allenatore? Non resterà al Galatasaray. Lo scenario. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo si preannuncia rovente e, tra i tanti nomi che circolano, quello di Alvaro Morata torna prepotentemente d’attualità per il Milan. Lo spagnolo, dopo una stagione al Galatasaray, non resterà in Turchia, e la sua situazione contrattuale, con la scadenza del prestito, lo riporta al centro delle speculazioni. Un elemento che stuzzica l’interesse dei rossoneri, soprattutto alla luce di un fattore chiave: la presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina milanista.

Il rapporto tra Morata e Allegri è ben noto. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus, dove l’attaccante ha vissuto periodi di grande brillantezza sotto la guida del tecnico livornese. Allegri ha sempre apprezzato le qualità di Morata: la sua capacità di attaccare la profondità, il suo lavoro per la squadra e la sua predisposizione al gol. Non è un segreto che il “Max” lo consideri un attaccante ideale per il suo sistema di gioco, capace di svariare su tutto il fronte offensivo e di essere decisivo sia come prima punta che come esterno.

Il Milan, alla ricerca di un attaccante esperto e affidabile per affiancare o alternarsi con i giovani talenti, potrebbe vedere in Morata il profilo ideale. La sua esperienza internazionale, unita alla familiarità con il calcio italiano e, soprattutto, con le direttive di Allegri, lo renderebbero un inserimento quasi immediato. La sua permanenza al Galatasaray era legata a condizioni economiche e sportive che, a quanto pare, non sono state soddisfatte, rendendolo di fatto libero di guardarsi attorno.

Il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe dunque rappresentare il catalizzatore perfetto per un’operazione che porterebbe Morata a vestire la maglia rossonera. Un’ipotesi affascinante che riporterebbe al centro del progetto un attaccante di livello, sotto la guida di un allenatore che ne conosce e valorizza appieno le caratteristiche. I prossimi giorni potrebbero fornire indizi più concreti su questa suggestiva pista di mercato.