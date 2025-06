Morata Milan, futuro da decidere: il Galatasaray sembra lontano! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’avventura di Álvaro Morata al Galatasaray sembra ormai giunta al capolinea. Il centravanti spagnolo, ancora formalmente di proprietà del Milan, ha espresso inequivocabilmente la sua volontà di non proseguire la carriera in Turchia.

La notizia, riportata in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, scuote il calciomercato e riaccende i riflettori sul futuro dell’attaccante. Un possibile ritorno in casa del Diavolo non è poi così impossibile, vista la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, con cui ha avuto un’importante esperienza ai tempi della Juventus.