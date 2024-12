Morata Milan, arriva la buona notizia per Fonseca da Milanello verso la Roma: i dettagli - Milan News 24

Morata Milan, arriva la buona notizia per Fonseca da Milanello verso la Roma: i dettagli sulle condizioni dell’attaccante spagnolo

Morata ha superato il problema di tonsillite che non gli aveva permesso di essere a disposizione di Fonseca per Verona Milan.

L’attaccante spagnolo, come mostrano le foto pubblicate dal club rossonero sul proprio sito, oggi si è regolarmente allenato con i compagni a Milanello. Una buona notizia per il Milan e Fonseca in vista della partita contro la Roma del 29.