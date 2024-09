Morata Milan, De la Fuente: «Sapevo della sua DEPRESSIONE. Ecco cosa ci UNISCE»

L’allenatore della Spagna Luis De la Fuente è tornato sui problemi che hanno afflitto l’attaccante del Milan Morata

Luis De la Fuente, commissario tecnico della Nazionale Spagnola, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del difficile momento vissuto dall’attaccante del Milan Alvaro Morata.

LE PAROLE DI DE LA FUENTE – «Esteriorizzando la sua fragilità Alvaro ha rafforzato il gruppo, aprendosi ha reso forti i suoi compagni, come se neutralizzasse le difficoltà. Ha umanizzato lo sportivo di successo, che nell’immaginario dev’essere sempre un super uomo. Alvaro può sembrare fragile, ma poi è una persona molto dura e forte che ha dovuto superare avversità enormi. Altri non ce l’avrebbero fatta».

SAPEVA LE DIFFICOLTA’ DI ALVARO – «Sempre. Ero cosciente di ciò che stava passando e ciò ci ha unito tanto, ha rafforzato la nostra relazione, che è molto oltre il rapporto allenatore-giocatore. Ho sentito qualcosa di profondo per una persona che stava lottando contro cose grandi».