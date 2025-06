Morata Milan, il Como è sempre più vicino a chiudere per l’attaccante spagnolo: questo fattore è stato decisivo. Le ultimissime sui rossoneri

Questa mattina, l’edizione de La Provincia di Como ha acceso l’entusiasmo dei tifosi lariani con un’indiscrezione di mercato a dir poco clamorosa: Álvaro Morata del Milan potrebbe vestire la maglia del Como. La notizia ha subito fatto il giro degli ambienti sportivi, considerando il calibro internazionale dell’attaccante spagnolo.

L’idea di vedere Morata con la maglia del Como non è frutto del caso, ma sembra essere spinta da un fattore chiave: la presenza di Cesc Fabregas. Il connazionale di Morata, ormai uomo simbolo e figura centrale nel progetto del Como, starebbe lavorando ai fianchi l’attaccante per convincerlo ad abbracciare l’ambizioso progetto. La stima reciproca e il rapporto personale tra i due spagnoli potrebbero giocare un ruolo determinante in questa trattativa che, seppur complessa, non appare del tutto irrealizzabile.