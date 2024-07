Morata Milan, lo spagnolo apre ai rossoneri: «Vorrei restare a Madrid ma…». L’ANNUNCIO dell’attaccante dell’Atletico

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Morata. L’attaccante spagnolo, che piace molto al Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Deportes Cuatro.

MORATA – «Se posso confermare che resterò all’Atletico Madrid? È la mia opinione dal profondo del cuore, ma poi come ho detto ci sono spesso momenti in cui per me è complicato in Spagna. Voglio solo che tutto questo finisca nel miglior modo possibile e che mi diverta. Futuro dopo l’Europeo? Dipende, dipende da come andranno le cose, alla fine è difficile prendere una decisione del genere, ma penso che sia anche una possibilità»