Morata Milan, l’attaccante gioca con la sua Spagna: venti minuti in campo contro la Danimarca

Morata Milan, in campo con la Spagna per venti minuti dopo la botta alla testa in allenamento giovedì scorso: vittoria sulla Danimarca

Alvaro Morata è sceso in campo con la sua Spagna nella vittoria in trasferta per 2-1 sulla Danimarca. Il giocatore del Milan era in dubbio dopo il colpo alla testa rimediato in allenamento giovedì scorso in uno scontro con Pavlovic.

Il club rossonero aveva chiesto spiegazioni allo staff medico spagnolo, che alla fine ha ritenuto l’ex Juve e Real, tra le altre, pronto per scendere in campo con la sua nazionale.