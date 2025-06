Morata, contatto con Fabregas per il Como: l’ex Milan ci riflette. Le ultime

Morata potrebbe tornare in Italia, c’è stato un contatto tra Cesc Fabregas e l’ex attaccante del Milan

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Como, neopromosso in Serie A, sta esplorando piste ambiziose per rafforzare la propria rosa. Al centro di queste manovre vi sarebbe un contatto diretto tra Cesc Fàbregas, figura ormai centrale nel progetto lariano, e l’attaccante Álvaro Morata. La notizia, come specificato, riguarda “lo spagnolo ex Milan attualmente al Galatasaray”, che sta “riflettendo sul futuro e non esclude il Como” come possibile destinazione.

Questa indiscrezione, che lega un nome di peso come Morata al neopromosso Como, evidenzia le elevate ambizioni del club. La presenza di Fàbregas, con la sua rete di contatti e la sua credibilità internazionale, si rivela fondamentale nel tentativo di attrarre profili di alto livello. Il suo ruolo di intermediario e la conoscenza diretta con Morata, frutto di trascorsi comuni nella Nazionale spagnola, potrebbero facilitare un dialogo inaspettato.

Morata, identificato dalla fonte come un attaccante con un passato nel Milan e attualmente in forza al Galatasaray, è un profilo di comprovata esperienza e un prolifico realizzatore. La sua carriera lo ha visto protagonista in campionati di primo piano e in club di vertice, rendendolo un obiettivo di mercato di grande richiamo. La sua disponibilità a considerare un futuro lontano dalla Turchia e, sorprendentemente, anche un’opzione come il Como, suggerisce una fase di valutazione personale sulla direzione della sua carriera.

L’operazione sarebbe complessa, data l’importanza del giocatore e i costi che comporterebbe. Tuttavia, il fatto che un nome del suo calibro stia riflettendo concretamente sulla possibilità di unirsi al Como, con il contatto facilitato da Fàbregas, conferma la serietà delle intenzioni del club nel costruire una squadra capace di affrontare la Serie A con ambizione.