Morata, l’ex Milan può tornare in Serie A: primi contatti con il club

Morata sarebbe pronto a ritornare in Italia, primi contatti tra l’attaccante ex Milan e l’allenatore

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Como, rimasto in Serie A, sta già muovendo passi significativi sul mercato in vista della prossima stagione. Al centro delle voci c’è un contatto diretto tra Cesc Fàbregas, figura di spicco e ormai centrale nel progetto tecnico del club lariano, e l’attaccante spagnolo ex Milan Álvaro Morata. Questo dialogo evidenzia l’ambizione del Como di rinforzare la propria rosa con nomi di spicco e di grande esperienza internazionale.

La presenza e l’influenza di Fàbregas sono considerate un fattore chiave in operazioni di questo tipo. Grazie alle sue connessioni nel mondo del calcio e al suo appeal, l’ex campione spagnolo può approcciare direttamente giocatori di alto livello come Morata, con cui ha condiviso percorsi importanti, tra cui quello nella Nazionale spagnola. Questa relazione personale potrebbe facilitare l’apertura di un canale di comunicazione e suscitare l’interesse di un attaccante abituato a palcoscenici di primo piano.

Álvaro Morata, attualmente in forza al Galatasaray, è un centravanti di comprovata esperienza e un prolifico marcatore, con un passato in club prestigiosi come Real Madrid, Juventus e Chelsea. La sua acquisizione rappresenterebbe un vero e proprio colpo per una squadra che si affaccia alla massima serie, sottolineando la volontà del Como di non recitare un ruolo passivo, ma di costruire una squadra competitiva fin da subito.

Un’operazione di questa portata presenta naturalmente delle complessità, legate sia all’ingaggio del giocatore. Tuttavia, il fatto che, secondo Di Marzio, il contatto sia già avvenuto, indica una chiara intenzione del Como di puntare in alto nel proprio percorso in Serie A.