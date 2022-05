Montemurro a JTV: «Col Milan per preparare al meglio la finale di Coppa Italia». Le parole del tecnico bianconero

A JTV, Joe Montemurro presenta Milan Juventus Women. Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus.

SCUDETTO – «Sono arrivati tanti messaggi, devo prima di tutto scusarmi se non ho risposto a qualcuno. Le celebrazioni sono durate un paio di giorni, è un’emozione incredibile. Non riesco ancora a capire ciò che abbiamo conquistato. È una cosa bella, che rimarrà nella mia mente per sempre».

MILAN – «Dobbiamo completare il nostro lavoro, non possiamo mollare. Dobbiamo mantenere i nostri standard e livelli e rispettare l’avversario, portando umiltà e il nostro gioco. È importante per preparare la finale di Coppa Italia».